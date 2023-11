Im Zug Smartphone aus der Hand gerissen – 30-Jähriger festgenommen

Der Vorfall ereignete sich bereits in den frühen Morgenstunden des 20. November: Der Mann war an Bord des Zuges, der um 6.42 Uhr von Bozen in Richtung Rom abfuhr. Kurz vor der Abfahrt riss er einer Jugendlichen, die im Zug Platz genommen hatte, ihr Smartphone aus der Hand und ergriff danach die Flucht. Der Mann rannte aus dem Zugabteil und verließ auf kürzestem Wege den Bahnhof.Die Bestohlene verständigte die Polizei. Diese begann umgehend mit der Suche nach dem Täter. Überwachungskameras hatten seine Flucht aus dem Bahnhof aufgezeichnet, wodurch der 30-Jährige schnell identifiziert werden konnte.Durch die Geolokalisierung des Mobiltelefons konnten die Ermittler, das Suchgebiet in Bozen eingrenzen und den Mann schließlich nach rund 30 Minuten am Eisackufer ausfindig machen. Als sich dieser ertappt sah, versuchte er noch, das Mobiltelefon wegzuwerfen. Die Polizisten waren allerdings schneller, so dass die Jugendliche ihr Telefon wieder zurückbekam.Der bereits polizeibekannte 30-Jährige aus Pakistan wurde festgenommen und wegen Diebstahls angezeigt.