Immer dieselbe Stelle: Unfall bei der MeBo-Ausfahrt Eppan

Ein Unfall bei der MeBo-Ausfahrt Eppan hatte am Mittwochmorgen glücklicherweise keine schwerwiegenden Folgen: Ein von der MeBo ausfahrendes Auto und eines, das von Eppan kommend in Richtung Bozen unterwegs war, stießen um 6.45 Uhr zusammen. Alle 3 Frauen in den Autos wurden leicht verletzt.