Andrea Papi geriet am 5. April in die Fänge der Bärin JJ4 und bezahlte diese Begegnung mit dem Leben. Fassungslosigkeit und Wut herrschen nicht nur in seiner Heimatgemeinde Caldes, sondern bis weit darüber hinaus. Wütend und voller Schmerz sind auch Andrea Papis Mutter Franca und Andreas Freundin Alessia, die nun in einem Interview über diese Tragödie sprechen.