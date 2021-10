Immer mehr Covid-Patienten: Steht die Wintersaison auf dem Spiel?

Landesrat Thomas Widmann schlägt Alarm: Die Zahl der Covid-Patienten in Südtirols Krankenhäusern steigt seit Wochen an und könnte die personell geschwächten Spitäler schon bald an ihre Grenzen bringen. Damit könnte Südtirol zur orangen Zone werden – mit fatalen Folgen für das ganze Land. + von Michael Eschgfäller