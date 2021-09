Immer mehr Eltern behalten Schulkinder daheim: Jetzt reagiert das Land

In Südtirols Schulen bleiben immer mehr Stühle leer: Die Eltern behalten Kinder und Jugendliche daheim, um sie selbst zu unterrichten. Weil die Zahl der Abmeldungen weiter ansteigt, will das Land nicht länger zuschauen. Was ist geplant? + Von Stephan Pfeifhofer