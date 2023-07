Immer mehr Freiwillige schenken Familien mit Neugeborenen Zeit

So funktioniert Family Support: unbürokratisch, unkompliziert und kostenlos

Das Baby ist da, die Freude ist groß und vieles kommt durcheinander: Schlaflose Nächte, rundum Dasein fürs Neugeborene, Unsicherheit und vielfältige Veränderungen können schnell zu Überforderung führen. Da tut es gut, wenn eine freiwillige feinfühlige Person zu Besuch kommt,wertfrei zuhört und auch mit anpackt wo es gerade benötigt wird.Waren es 2017 noch 11 Familien, wurden 2022 69 Familien begleitet. Insgesamt haben bereits über 170 Familien in Südtirol die Unterstützung angenommen.Die Rückmeldungen sind durchwegs sehr positiv: Familien fühlen sich entlastet und gestärkt, sie geben auch an, dass ihre BereitschaftUnterstützung anzunehmen gewachsen sei.In 9 aktiven Sprengelgebieten (2 weitere sind in Aufbau) sind derzeit über 70 Freiwillige unterwegs, seit Beginn von Family Support wurden über 7000 Freiwilligenstunden geleistet. In Erfahrungsberichten bezeichnen Eltern die Freiwillige auch mal als leise Fee oder Engel der Familie. Aber auch die Freiwilligen sind von Family Support begeistert: „Mich beeindruckt das Vertrauen, das ich jedes Mal von der Familie geschenkt bekomme. Ich kann mit ein wenig Zeit sehr viel Freude und Kraft schenken.“Die Freiwilligen werden von einer Fachkraft eingeschult und nehmen an Austauschtreffen und Fortbildungen teil. Die Fachkraft ist auch erste Ansprechperson für die Familien.