In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 wurden 46 Minderjährige wegen mafiöser Verbindungen angezeigt oder festgenommen - fast die Hälfte davon in Catania auf Sizilien (15) und Neapel (6). Im gesamten Jahr 2024 waren es 49.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig steigt die Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die wegen Gewaltdelikten, Raub, Körperverletzung und Schlägereien angezeigt oder festgenommen werden. Zudem bestätigt sich eine größere Verbreitung von Waffen und eine zunehmende „Normalisierung“ des Einsatzes von Messern, geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht von „Save the Children“ hervor.<BR \/><BR \/>Viele Daten zeigen ein gemischtes Bild. So ist die Zahl der Minderjährigen und jungen Erwachsenen, die von der Justiz den Sozialdiensten für Minderjährige (USSM) gemeldet wurden, in den letzten 20 Jahren um etwas mehr als ein Drittel gesunken - von 23.000 im Jahr 2004 auf 14.220 im Jahr 2024. Gleichzeitig ist jedoch die Zahl der Kinder und jungen Erwachsenen, die tatsächlich von den Sozialdiensten betreut werden, auf 23.862 gestiegen, mehr als in den Vorjahren. 73 Prozent der Betroffenen sind zwischen 14 und 17 Jahre alt.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Kriminalanalyse-Dienstes des Innenministeriums sind im Vergleich zu vor zehn Jahren im Jahr 2024 deutlich mehr 14- bis 17-Jährige wegen Raubüberfällen angezeigt oder festgenommen worden (3.968 im Jahr 2024, mehr als doppelt so viele wie 2014). Auch bei Körperverletzung (4.653 im Jahr 2024 gegenüber 1.921 im Jahr 2014), Schlägereien (1.021 gegenüber 433) und Bedrohung (1.880 gegenüber 1.217) sind die Zahlen gestiegen.<BR \/><BR \/>Was Waffen betrifft - auch improvisierte -, ist die Zahl der Minderjährigen, die wegen illegalem Waffenbesitz oder des Mitführens gefährlicher Gegenstände angezeigt wurden, von 778 im Jahr 2019 auf 1.946 im Jahr 2024 gestiegen. Im ersten Halbjahr 2025 wurde bereits ein Höchstwert von 1.096 Fällen erreicht.<BR \/><BR \/>Die für die Studie befragten Jugendlichen berichten laut der Organisation, dass das Tragen von Waffen sie „sicherer“, manchmal aber auch „nervöser“ fühlen lasse. Andere tragen ein Messer aus Statusgründen oder als Machtsymbol. Der Anstieg betrifft fast alle Regionen. Unter den Großstädten sind Neapel, Mailand, Rom, Bologna und Turin besonders betroffen.