„Immer mehr Leute in den Bergen unterwegs“: Zahl der Einsätze steigt

Ernst Winkler: Über 2500 Metern liegt momentan noch sehr viel Schnee. Diese Gefahr ist nicht zu unterschätzen. Deshalb ist es jetzt besonders wichtig, früh genug zu starten. Kürzlich hatten wir mehrere Einsätze, bei denen Wanderer nicht mehr weitergekommen sind. Sie blieben im Schnee stecken, der am Nachmittag weich wird. Auch das Gehen wird dann anstrengender, man kann leicht einbrechen. Die Leute rufen dann bei uns an, weil sie in Bergnot sind.Winkler: Ja, Rinnen, die mit Schnee bedeckt sind, stellen ein weiteres Risiko dar. Diese müssen überquert werden. Es besteht eine erhöhte Absturzgefahr, weil man leichter wegrutschen kann. Eine richtige Ausrüstung ist notwendig. Besonders wer auf höhere Spitzen will, wo es auch mal steiler sein kann, sollte eine Bergtour zurzeit nicht ohne Steigeisen starten. Es kann noch vereist sein.Der Schnee kann aber auch unterstützend wirken. Am Morgen, wenn er noch trittfest ist, kommt man oft ganz gut weiter. Auch beim Absteigen ist es oft angenehmer über Schnee, als über Geröll zu gehen. Mann muss dafür aber, wie bereits gesagt, früh genug unterwegs sein.Winkler: Grund für die meisten Einsätze sind eigentlich Flüchtigkeitsfehler beim Wandern. Oft kommt es zu einer Verkettung verschiedener Faktoren, die zu einem Notfall führen: Menschliche Fehler, wie ein falscher Tritt, oder Ausrutschen passieren natürlich viel schneller, wenn man schwach und müde ist, und schon lange gewandert ist. Auch schlechtes Schuhwerk und eine unpassende Ausrüstung tragen zur Verkettung bei, die zum Unfall führen kann.Gleich danach kommen medizinische Notfälle. Personen, die körperlich nicht ganz fit sind, oder bereits an einer Vorerkrankung leiden, unterschätzen das Bergsteigen nicht selten. Aufgrund von Kreislaufproblemen werden wir im Sommer oft in die Berge gerufen.Richtige alpine Notfälle sind eigentlich immer seltener. Denn jene Bergsteiger, die wirklich mit einem Seil unterwegs sind, die sind heutzutage im Normalfall relativ gut ausgerüstet, angemessen vorbereitet und haben die notwendige Kondition. Solche Bergsteiger geraten dann eher aufgrund von Steinschlägen oder beim Abbrechen eines Handgriffes in Bergnot.Winkler: In den Bergen sind viel mehr Leute unterwegs. Dadurch werden wir zu viel mehr Einsätzen gerufen, als noch vor ein paar Jahren. Schaut man auf die Anzahl der Einsätze, ist diese verhältnismäßig aber doch besser geworden: Denn noch vor ein paar Jahren waren zwar weniger Leute am Berg unterwegs, Einsätze gab es im Vergleich zu heute aber doch relativ viele.Heute sind die Leute besser ausgerüstet, im Großen und Ganzen besser informiert und auch Alarmierungen gehen natürlich schneller.Winkler: Ja, sicher. Besonders in den Klettersteigen unseres Landes. Diese werden immer beliebter. Wenn man dort allerdings nicht früh genug einsteigt, kann die Hitze zum Problem werden. Zu wenig Kondition und nicht genügend Wasser führen dann häufig zu Übermüdung. Fehler können schneller passieren. Nicht selten müssen wir Personen aus den Klettersteigen holen, weil sie dort festsitzen und weder vor noch zurück können.Winkler: Um sicher in den Bergen unterwegs zu sein, ist eine gute Vorbereitung das Wichtigste. Man sollte genau wissen, wohin die Bergtour geht. Dadurch kann man sich die Zeit besser einteilen. Oft ist es auch sinnvoll eine Variante einzuplanen: Sollte man nicht mehr weiterkommen, schafft man sich dadurch also die Möglichkeit, die Tour jederzeit abzubrechen, oder zu verkürzen. Auch genug Kleidung, Wasser und Essen sollte man natürlich immer mit dabei haben. Auf den Gipfeln weht oft ein starker Wind und es kann kalt sein – das klingt jetzt vielleicht banal, wird aber immer noch von ganz vielen Leuten unterschätzt. Früh genug starten und eine gute Zeitplanung sind auch unerlässlich: Zu Gewittern im Hochgebirge kommt es meistens erst am Nachmittag. Vor Ort sollte man sich auch immer noch einmal über den Zustand der Wege und die Wetterbedingungen informieren.