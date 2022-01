„Immer mehr OP-Patienten, die Corona haben“

Am Dienstag wurden in Südtirol erstmals mehr als 4000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert.„Die Omikron-Variante ist extrem ansteckend“, sagt der stellvertretende Covid-Einsatzleiter Patrick Franzoni zu STOL. Die Inkubationszeit betrage nur mehr die Hälfte von jener bei der Delta-Variante. Gleichzeitig gebe es viele asymptomatische Personen, die unbemerkt eine Vielzahl an anderen Personen anstecken, gerade weil sich diese Variante so rasch verbreite.Ein weiteres Problem, das in den vergangenen Wochen verstärkt aufgetreten sei: „Wir haben immer mehr Patienten, die für eine Operation ins Krankenhaus kommen, bei denen dann beim obligatorischen Test festgestellt wird, dass sie mit dem Coronavirus infiziert sind“, so Franzoni.Was bedeutet dies? „Die Operationen werden natürlich ganz normal und planmäßig durchgeführt, aber gleichzeitig muss man diese Personen von den anderen Patienten, die nicht Corona haben, abschotten.“Dies bringen einerseits eine Mehrarbeit und andererseits noch zusätzliche Platzprobleme in den Spitälern mit sich, so Franzoni zu STOL.Insgesamt werden derzeit in Südtirols Spitälern – also in den öffentlichen Krankenhäusern, in den Privatkliniken und auf den Intensivstationen – 182 Corona-Patienten behandelt.

sor