Landesweit kündigten 2025 insgesamt 3767 Krankenhausärzte freiwillig. <BR \/>Das waren 150 Prozent mehr als im Vorjahr, als 1503 Ärzte das öffentliche Gesundheitssystem vorzeitig verließen. Damit lag die Zahl erstmals über den 2876 Pensionierungen. Die freiwilligen Abgänge entsprachen 3,5 Prozent aller Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst<BR \/>- ein Höchststand, der selbst während der schwierigsten Phasen der Corona-Pandemie nicht erreicht wurde.<BR \/><BR \/>In zwölf der 20 italienischen Regionen gab es 2025 mehr freiwillige Abgänge als Pensionierungen. Besonders ausgeprägt war die Entwicklung neben Trentino-Südtirol auch im Latium, in Friaul-Julisch Venetien und auf Sardinien. In diesen Regionen lag die Zahl der freiwillig ausgeschiedenen Ärzte laut Anaao zwischen dem 2,4- und 3,3-Fachen der Zahl der Pensionierungen. Dabei handelt es sich nach Angaben der Gewerkschaft nicht überwiegend um Ärzte am Ende ihrer Laufbahn. Das Durchschnittsalter derjenigen, die das staatliche Gesundheitssystem freiwillig verlassen, liegt demnach bei rund 48 Jahren. Damit verliert das öffentliche System erfahrene Fachkräfte in einer Phase, in der sie sich noch mitten in ihrer klinischen Laufbahn befinden.<BR \/><BR \/>Besonders auffällig ist das Verhältnis zwischen Neueinstellungen und Abgängen. Nach Angaben der Gewerkschaft kamen 2025 auf 100 fest angestellte Ärzte, die neu eingestellt wurden, 43 Ärzte, die freiwillig kündigten. Rechnet man neben den Kündigungen auch Pensionierungen und andere Formen des Ausscheidens aus dem öffentlichen System hinzu, standen 100 Neueinstellungen insgesamt 77 Abgänge gegenüber.<h3>\r\n„Heute besteht die Gefahr, dass alles zunichtegemacht wird“<\/h3>Anaao-Generalsekretär Pierino Di Silverio sieht darin ein Risiko für den begonnenen Generationenwechsel. Zwar sei es gelungen, das Durchschnittsalter der Krankenhausärzte zu senken. Gleichzeitig könne dieser Fortschritt durch die hohe Zahl freiwilliger Abgänge wieder abgeschwächt werden. „Heute besteht die Gefahr, dass alles zunichtegemacht wird“, erklärte Di Silverio mit Blick auf den Generationenwechsel.<BR \/><BR \/>Tatsächlich hat sich die Altersstruktur der Krankenhausärzte in den vergangenen Jahren verändert. Zwischen 2015 und 2024 sank das Durchschnittsalter der männlichen Ärzte um zwei Jahre und sieben Monate. Bei den Ärztinnen ging es im selben Zeitraum um zwei Jahre und vier Monate zurück. Einen Beitrag dazu leistete das sogenannte „Decreto Calabria“. Die Regelung ermöglichte zwischen 2019 und 2025 den Eintritt von fast 10.000 jungen Ärzten in das öffentliche Gesundheitssystem. In manchen Jahren machten diese jungen Mediziner bis zu 43 Prozent der befristeten Neueinstellungen aus.