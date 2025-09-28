<b>Von Christoph Höllrigl<\/b><BR \/><BR \/>Jüngste Beobachtungen aus Österreich zeigen: Die Schwarzbäuchige Tarantel wurde im Herbst 2024 zum ersten Mal in Kärnten gesichtet (der bisher westlichste Fundort in Österreich), die Südrussische Tarantel hingegen erstmals in der Steiermark (der bisher südlichste Fundort). Beide Arten beginnen demnach, ihre Lebensräume zu vergrößern, wie der Naturschutzbund Österreichs feststellt. Sie profitieren dabei vom Klimawandel und den immer wärmeren und trockeneren Bedingungen.<h3>\r\nBereits bis Sterzing vorgerückt<\/h3>In Südtirol ist bisher nur die Schwarzbäuchige Tarantel nachgewiesen. „Sie ist vorwiegend mediterran verbreitet, aber bei uns auch schon lange heimisch“, erklärt Simone Ballini, Biologe und Experte für Spinnentiere.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217784_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Interessant dabei: Diese Tarantel sei nach und nach immer weiter in den Norden Südtirols vorgedrungen: „Die Schwarzbäuchige Tarantel wurde auch schon in Sterzing fotografiert“, so Ballini. Was die Klimawandel-bedingte Ausbreitung angeht, rechnet der Experte für Spinnentiere damit, „dass sie weitere Gebiete wie das Pustertal oder den Vinschgau besiedeln wird.“<BR \/><BR \/>Die Brennergrenze bzw. der Alpenhauptkamm stellt hingegen ein viel größeres Hindernis bei der Ausbreitung dar. Das gelte im Umkehrschluss auch für die Südrussische Tarantel, die deshalb wohl nicht so schnell vom Norden aus nach Südtirol einwandern werde, so Ballini. „Der Brenner ist – klimatisch gesehen – eine ziemlich hohe Hürde. Und nachdem sich die Tiere aktiv bewegen müssen, ist das eine Grenze, die wohl nicht so schnell überwunden wird.“<BR \/><BR \/>Eher für möglich hält Ballini eine zukünftige Einwanderung der Südrussischen Tarantel vom Osten her durch das Pustertal.<h3>\r\nImposant, aber nicht gefährlich<\/h3>Wie der Experte weiter erklärt, gehört die Schwarzbäuchige Tarantel zur Familie der Wolfsspinnen (ebenso wie die Südrussische). Sie ist recht groß (Körper bis zu 2,5 Zentimeter lang), baut keine Netze und ist am Boden aktiv. Sie ist auf trockenen, brachliegenden Flächen – auch in Apfelwiesen oder Weinbergen – anzutreffen. Beute sind kleine Insekten (u.a. kleine Käfer). Man braucht jedoch nicht Angst vor ihr zu haben: „Für Menschen ist ihr Gift nicht gefährlich.“ Wer im Freien auf ein Exemplar trifft, sollte sie einfach in Ruhe lassen. Im Haus gilt: Glas drüber, Papier drunter und ins Freie tragen.<h3>\r\nSichtungen melden<\/h3>Eventuelle Sichtungen können gerne fotografisch festgehalten und dem Naturmuseum gemeldet werden, um die weitere Verbreitung auch wissenschaftlich dokumentieren zu können.