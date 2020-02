Immer mehr Zwangseinweisungen

Eine magersüchtige junge Frau, die sich das Leben nehmen will und jede Hilfe ablehnt, ein Mann mittleren Alters mit einer schweren psychischen Störung, der alkoholisiert aufs Autodach steigt und andere Bürger bedroht: In solchen Fällen kann eine psychiatrische Zwangseinweisung angeordnet werden.Immerhin 281 Anfragen um Zwangsbehandlungen und Zwangsvorführungen wurden 2019 in Südtirol gestellt.

stol