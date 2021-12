Immunologe Le Foche: „Omikron schon 30 Prozent der Fälle in Italien“

Zu viele positive Abstriche, auch von zweifach Geimpften, die sich für Familienfeiern hätten testen lassen, Menschen mit grippeähnlichen Symptomen oder solchen, die Kontakt mit Covid-Positiven hatten, beunruhigen den Experten.Zwar seien die Bedingungen im Verhältnis zur Zahl der Fälle nicht alarmierend, aber – so Le Foche in seiner Analyse – „bei einer so großen Zahl von Fällen könnten wir in den nächsten 3 Wochen Probleme bekommen, vor allem in der besonders anfälligen und nicht geimpften Bevölkerung, mit einem erhöhten Druck auf die Krankenhäuser. Durch den Impfstoff konnten schwere und mittelschwere Erkrankungen um mehr als 50 Prozent reduziert werden. Deshalb müssen wir darauf bestehen, dass die gesamte Bevölkerung geimpft wird, und die dritte Dosis verabreichen, um den Impfschutz zu erhöhen, der nach 4 Monaten tendenziell abnimmt. Und es ist absolut richtig, die Auffrischungsdosis auf 4 Monate vorzuziehen. Eine Verkürzung auf 3 Monate wäre hingegen logistisch problematisch“, sagt der Immunologe.Die Auffrischungsdosis für Jugendliche sei ebenfalls „entscheidend“, betont der Experte. „Unser Hauptziel ist es, die Zahl der Infektionen zu verringern und die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit ausbricht, zu reduzieren. „Bis März liegen 3 entscheidende Monate vor uns, in denen wir die Chance haben, das Virus in den Griff zu bekommen und abzubauen.“ Daher müsse ein Fünf-Punkte-Fahrplan sorgfältig und genau eingehalten werden: Impfung so breit wie möglich, von den ersten Dosen für die noch nicht Geimpften („6 Millionen sind zu viele, davon könnten sicherlich 4 überzeugt werden, ihre Ängste zu überwinden“) über die Kinder („Eltern in geeigneter Weise vom Bezugskinderarzt sensibilisieren“) bis zu Auffrischungsimpfungen; maximale Aufmerksamkeit für Sicherheitsmaßnahmen, von FFP2-Masken für geschlossene Räume bis hin zu Distanzierung und der Vermeidung von Zusammenkünften; Therapien mit der neuesten Generation von antiviralen und monoklonalen Medikamenten innerhalb der ersten 5 Tage nach der Infektion; Belüftung geschlossener Räume, um die Zirkulation des Virus zu reduzieren.

ansa/kn