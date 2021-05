Impf-Anmeldungen für 50- bis 59-Jährige starten

Die ersten Impfungen für diese Altersgruppe sollen, so Widmann, noch in dieser Woche durchgeführt werden. Verimpft werden dabei nur die beiden Impfstoffe von BionTech/Pfizer und Moderna.Insgesamt 84.000 Bürger fallen in die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen. Ab Donnerstag können sie sich online zur Impfung anmelden.Bisher wurden in Südtirol 197.253 Impfdosen verimpft (Stand 02.05.2021). Wie schnell weiter geimpft werden kann, hänge nach wie vor von den eintreffenden Liefermengen der Impfstoffe ab.

pho