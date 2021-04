Impf-Nachschub: Morgen kommen 19.200 Impfdosen in Bozen an

Die Vakzine werden mit eigens angepassten Lastwagen der SDA (Poste Italiane) transportiert, sie sollen am Samstagvormittag in Bozen eintreffen.Insgesamt werden 15.800 Impfdosen von AstraZeneca, 2100 von Moderna und 1300 von Johnson&Johnson erwartet.Insgesamt werden am morgigen Samstag mit 32 Lastwagen mehr als 1,5 Millionen Impfdosen an 12 Regionen verteilt.

liz