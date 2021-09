Impfaktion am Meraner Thermenplatz ein voller Erfolg

„Nur durch eine höhere Impfrate können wir schneller zu einem normalen Leben zurückkehren“, zeigen sich Thermenpräsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter überzeugt. Deshalb haben sie die Impfkampagne in Südtiroler mit dem Impfsonntag am Thermenplatz tatkräftig unterstützt. Der Impfbus und mobile Stationen waren vom frühen Morgen an bis zum späten Nachmittag gut besucht. Alle Impfwilligen erhielten einen Gutschein für ein Thermen-Tagesticket.632 Menschen nahmen an der Aktion teil und ließen sich impfen. „Wir sind sehr glücklich über die erfolgreiche Aktion und wir wollten vor allem auch jene belohnen, die mit der Impfung Verantwortung für die Allgemeinheit tragen“, so Präsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter.Organisatoren und Partner der Aktion waren der Südtiroler Sanitätsbetrieb, Weißes und Rotes Kreuz sowie Südtirol mobil.

stol