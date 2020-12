Impfaktion gegen Coronavirus in Österreich gestartet

Durchgeführt wurden die ersten Injektionen von Ursula Wiedermann-Schmidt, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Vakzinologie und Vorsitzende der österreichischen Impfkommission. Die Seniorinnen und Senioren hatten sich in der Spezialambulanz für Risikopatienten der MedUni freiwillig für die Teilnahme gemeldet. Zahlreiche weitere Patienten ließen sich ebenso bereits auf einer Liste für die Immunisierung eintragen, teilten die Verantwortlichen mit. Ein gewisser Schutzeffekt soll laut Hersteller schon 7 Tage nach der ersten Teilimpfung gegeben sein.Wiedermann-Schmidt verabreichte die erste Spritze einer 84-jährigen Pensionistin. „Hat es weh getan?“, erkundigte sich die Ärztin. Die Frau, die zuvor gesagt hatte, sie wolle „ohne Bedenken ihre Kinder, Enkel und Urenkel“ wiedersehen, überstand den historischen Moment ebenso stoisch und gefasst wie die folgende Probandin. In den nächsten Tagen könne an der Einstichstelle eine Rötung auftreten, erklärte ihr die Medizinerin, und betonte noch: „Sie können mich jederzeit anrufen.“„War das was?“, fragte ein Senior, der den Stich offenbar kaum gespürt hatte. „Die Reaktionen kommen erst nach der zweiten Impfung?“, erkundigte er sich bei der Ärztin. Wiedermann-Schmidt klärte über mögliche Reaktionen - Rötungen und Schwellung an der Einstichstelle - auf.Im Nebenraum warteten unterdessen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auf die Probanden, die sich dort für einige Minuten ausruhen sollten. „Nach 10 Minuten dürfen Sie aufbrechen?“, fragte der Kanzler. „Ein bissl noch“ werde es dauern, fügte Anschober hinzu. „Wobei, so fit wie Sie wirken“, meinte Kurz in Richtung einer 84-Jährigen. „Alles schon fertig“, freute sich der Kanzler mit den ersten geimpften Österreicherinnen und Österreichern.In den meisten anderen Bundesländern sollten im Tagesverlauf ebenfalls symbolische Starts der größten Impfkampagne in der Geschichte Österreichs stattfinden. Die erste zur Verfügung stehende Vakzine gegen Covid-19 der Firmen BioNTtech und Pfizer war am Samstag in Österreich und den anderen EU-Ländern – ebenso nach Italien – ausgeliefert worden. Rund 10 Monate nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa begannen somit am ersten Sonntag nach Weihnachten 2020 die Impfungen auch in Italien, Frankreich und zahlreichen weiteren EU-Staaten. In einigen anderen war schon am Samstag damit angefangen worden. Als erste erhalten besonders gefährdete Menschen das Präparat.

apa