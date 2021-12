Impfgegner bedrohen Mario Draghi

Veröffentlicht wurde die Adresse und ein Foto von Draghis Wohnsitz. „Teilen Sie die Telefonnummern und Adressen der Kriminellen“, lautet der Aufruf, den die Impfgegner online verbreiteten.Veröffentlicht wurde eine Fotomontage mit Draghi in Handschellen und mit Hitler-Bart. Auf dem Kanal wurden die Nutzer aufgefordert, „eine Liste mit Adressen und Telefonnummern der faschistischen Verbrecher“ zu erstellen.Die italienische Polizei hat in den letzten Wochen die Ermittlungen gegen Impfgegner verschärft. Hausdurchsuchungen wurden in mehreren Städten durchgeführt. Auch prominente Wissenschafter und Virologen wurden zum Ziel von Drohungen.

apa