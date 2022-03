Impfkampagne geht nur mehr schleppend voran: Die Zahlen

Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab fünf Jahren beträgt nun 78,61 Prozent (Stand 24.03.2022). In der vergangenen Woche wurden insgesamt 2281 Impfdosen an in Südtirol ansässige Personen verabreicht. Davon waren 1541 Drittdosen, 627 Zweitdosen und 113 Erstimpfungen. 399.400 der in Südtirol ansässigen Personen sind nun vollständig geimpft.Gesundheitslandesrat Thomas Widmann: „Omikron 2 verursacht derzeit einen Wiederanstieg der Neuinfektionen auch in Südtirol. Ungeimpfte riskieren nach wie vor auch schwere Verläufe, der Appell lautet daher weiterhin: Schützen wir uns durch Impfung und Booster! Alle Altersgruppen profitieren davon.“Generaldirektor Florian Zerzer: „Wie wir an den Infektionszahlen – etwa im deutschsprachigen Ausland – sehen, ist die Pandemie noch nicht vorbei. Es ist und bleibt wichtig, dass wir gut vorbereitet in den Sommer reingehen. Und gut vorbereitet heißt, sich impfen zu lassen oder sich den Booster zu holen.“ https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch (Mo-Fr) von 8:00 bis 16:00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkstelle Tel. 0471 100999. Es wird empfohlen, die Online-Vormerkung zu nutzen, wo Vormerkungen bis am Vortag getätigt werden können. Wenn ein Termin am Vormittag für den Nachmittag vorgemerkt werden möchte, sollte dies telefonisch erfolgen.Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.091.844 (+2621)Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.054.708 (+2281)Erstdosis: 405.521 (+113)Zweitdosis: 386.948 (+627)Drittdosis: 262.239 (+1541)Vollständig geimpfte Personen: 399.400 (+284)In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.041.628 (+2.281)Erstdosis: 399.073 (+113)Zweitdosis: 381.439 (+627)Drittdosis: 261.116 (+1541)Impfungen an in Provinz Ansässige nach GruppenPersonen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst 33.505 PersonenErstdosis: 30.404 (+8)Zweitdosis: 30.215 (+19)Drittdosis: 26.197 (+28)Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst 46.154 PersonenErstdosis: 42.319 (+4)Zweitdosis: 41.466 (+29)Drittdosis: 34.136 (+56)Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst 58.546 PersonenErstdosis: 52.521 (+4)Zweitdosis: 51.203 (+70)Drittdosis: 40.975 (+104)Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst 85.127 PersonenErstdosis: 72.948 (+12)Zweitdosis: 70.575 (+99)Drittdosis: 52.489 (+207)Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst 75.144 PersonenErstdosis: 61.016 (+8)Zweitdosis: 58.263 (+90)Drittdosis: 39.943 (+251)Personen ab 30 JahrenDiese Personengruppe umfasst 63.576 PersonenErstdosis: 50.833 (+19)Zweitdosis: 48.050 (+95)Drittdosis: 28.411 (+318)Personen ab 18 JahrenDiese Personengruppe umfasst 72.764 PersonenErstdosis: 59.278 (+21)Zweitdosis: 55.552 (+109)Drittdosis: 31.502 (+345)Personen von 12-17 JahrenDiese Personengruppe umfasst 34.444 PersonenErstdosis: 28.324 (+15)Zweitdosis: 25.445 (+53)Drittdosis: 8.585 (+232)Personen von 5 - 11 JahrenDiese Personengruppe umfasst 38.835 PersonenErstdosise: 7.876 (+22)Zweitdosis: 6.178 (+63)Drittdosis: 1 (+0)In der Provinz ansässige Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft wurden80+: 91,46%70+: 91,10%60+: 89,26%50+: 84,96%40+: 80,08%30+: 78,74%18+: 79,99%5 - 17: 45,98%Gesamt (ab 5 Jahren): 78,61%Pfizer BioNTechErstdosis: 283.534Zweitdosis: 274.956Drittdosis: 98.504ModernaErstdosis: 41.407Zweitdosis: 59.760Drittdosis: 163.726Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.176Zweitdosis: 45.596Drittdosis: 3Johnson & JohnsonErstdosis: 12.032Zweitdosis: 0Drittdosis: 0Pfizer BioNTech pädiatrischErstdosis: 7868Zweitdosis: 6361Drittdosis: 2NovavaxErstdosis: 291Zweitdosis: 89Drittdosis: 2