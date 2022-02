2G-Pflicht ab morgen: Tausende Südtiroler über 50 noch ohne Impfung

Ab dem moriggen Dienstag gilt in Italien und damit auch in Südtirol die 2G-Pflicht über 50-Jährige am Arbeitsplatz. Wer nicht genese oder geimpft am Arbeitsplatz erscheint, wird suspendiert und bekommt keinen Lohen oder andere Vergütungen.