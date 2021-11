Impfpflicht für einige Kategorien nicht ausgeschlossen

„Wir warten nun die kommenden Wochen ab und überwachen die Daten in Bezug auf die Impfquote. Natürlich hoffen wir, dass das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung überwiegt“, sagte Gesundheits-Staatssekretär Andrea Costa kürzlich in einem Radiointerview.Sollte sich die Impfbereitschaft jedoch zu sehr in Grenzen halten, sei auch die Einführung einer Impfpflicht für bestimmte Kategorien nicht ausgeschlossen. „Wir sind durchaus bereit, diese Möglichkeit zu diskutieren“, so Costa.Für eine Wiedereinführung der Maskenpflicht im Freien sieht der Staatssekretär hingegen momentan keinen Grund – und auch im Hinblick auf das nahende Weihnachtsfest gibt er sich optimistisch. „Ich glaube, dass dieses Weihnachten ein anderes werden kann als jenes des Vorjahres“, äußerste Costa. Vieles hänge aber auch in diesem Fall davon ab, wie viele Bürger in den kommenden Wochen von einer Impfung überzeugt werden können.

ansa