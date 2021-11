„Impfpflicht ist okay“

Im Video, das 2,4 Millionen Mal geklickt wurde, nennt die 34-jährige außerdem 3 Fakten, die eine Impfung so zwingend machen: Die Impfung ist sicher. Sie schützt. Die Pandemie ist noch nicht vorbei.Natürlich sei auch die Impfung keine perfekte Lösung, so Mai Thi Nguyen-Kim. „Aber lasst nicht „perfekt“ der Feind von „gut“ sein.“ Pragmatismus sei jetzt angesagt. Aufklären, niederschwellige Angebote und leichten Druck machen hätten nicht gereicht; da bleibe nur, zumindest in gewissem Rahmen, die Impfpflicht.Hier das Video. Wie berichtet, hat Italien am Mittwoch Abend Italien die 2G-Pflicht beschlossen. Deutschland hingegen diskutiert noch darüber, sie bundesweit einzuführen.

