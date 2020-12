Impfstart in Italien am 27. Dezember – eine Krankenschwester wird die 1. sein

Am 1. Tag der offiziellen Impfungen in Italien sollen weitere 4 Personen, allesamt Mitarbeiter des staatlichen medizinischen Forschungsinstituts zur Prävention, Diagnose und Behandlung von Infektionskrankheiten „Spallanzani“, den heiß ersehnten Impfstoff erhalten. Bei diesen Personen handelt es sich neben der bereits erwähnten Krankenschwester um 2 Ärzte, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin und einen weiteren Mitarbeiter im Gesundheitswesen.Während in Italiens Hauptstadt bereits mit den Impfungen begonnen werden kann, läuft indes die Planung zur Verteilung des Impfstoffs, der am 24. Dezember – sozusagen als Weihnachtsgeschenk – in Rom eintreffen soll, auf Hochtouren. Das italienische Heer wird hier eine tragende Rolle spielen und die Impfdosen in die einzelnen Regionen Italiens transportieren.

ansa/vs