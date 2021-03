Voraussichtlich ab April kommt auch in Südtirol der Impfstoff von Johnson&Johnson zum Einsatz. Bischöfe in den USA rufen aber zu auf, dieses Präparat möglichst zu meiden, weil es mit Abtreibungszellen produziert wurde. Was hält der Moraltheologe P. Martin Lintner (Innsbruck/Brixen) von diesem Appell? Interview: Martin Lercher