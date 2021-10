Impfstoff: Biontech/Pfizer bei Kindern zu knapp 91 Prozent wirksam

Laut einem von Pfizer bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereichten Dokument beträgt der Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung bei 5- bis 11-Jährigen 90,7 Prozent. Die Angaben basieren auf einer Untersuchung mit 2250 Teilnehmern. Ein schwerer Krankheitsverlauf wurde nicht registriert.Ein Expertengremium der FDA wird sich am kommenden Dienstag mit der Frage befassen, ob der Biontech-Pfizer-Impfstoff für 5- bis 12-Jährige zugelassen werden soll. Bisher gibt es in den USA für das Vakzin eine Notfallzulassung ab 12 Jahren und eine vollständige Zulassung ab 16 Jahren.Die US-Regierung bereitet bereits eine großangelegte Impfkampagne für die rund 28 Millionen Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren vor. Biontech und Pfizer haben auch in der EU eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffes für diese Altersgruppe beantragt.

apa