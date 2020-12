Impfstoff in Rom angekommen

Freitagfrüh rollte der Lkw wie berichtet über den Brenner, Freitagnacht kamen die Impfdosen schließlich in Rom an.Am Sonntag, 27. Dezember, will Italien in der Hauptstadt die ersten Impfstoffe gegen Corona verabreichen. Als erstes soll eine Krankenschwester geimpft werden. Der 27. Dezember ist EU-weit als Impfstart vorgesehen. Der europäische „V-Day“ (Vaccine Day – Impftag) soll der Startschuss für die Impfkampagne sein. Im Januar werden laut Plan weitere Impfdosen verabreicht.In Italien unterstützt das Militär die Verteilung der Impfstoffe ins ganze Land mit mehreren Flugzeugen, Helikoptern und Fahrzeugen, wie das Verteidigungsministerium Mitte der Woche mitgeteilt hatte. Die ersten Impfungen sollen Bedienstete im Gesundheitsbereich erhalten, die am stärksten der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt sind.

