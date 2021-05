Impftermine für 50- bis 59-Jährige: Um Mitternacht startet Anmeldung

Der Alterskohorte der 50-59-Jährigen gehören in Südtirol rund 84.000 Personen an. Diese können sich nun am Mitternacht am Donnerstag für die Coronaschutzimpfung vormerken.Aufgrund der großen Anzahl der Personen, die dieser Altersgruppe angehören, wurde der Vormerkzeitraum auf 3 Wochen ausgedehnt. Weitere Impftermine kommen laufend dazu.Alle Angehörigen der Personengruppen, die bisher berechtigt waren, sich für die Coronaschutzimpfung vorzumerken, können sich selbstverständlich auch weiterhin um einen Impftermin bemühen.Der Südtiroler Sanitätsbetrieb empfiehlt die Vormerkung für den Impftermin bevorzugt online vorzunehmen.Für alle, die sich nicht online vormerken möchten oder können, können sich telefonisch an die einheitliche Vormerkzentrale wenden, und zwar von Montag bis Freitag, 8.00 bis 16.00 Uhr unter den Telefonnummern 0471 100999 und 0472 973850.

