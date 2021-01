Impfung: Viele Fragen noch offen

„Viele Südtiroler sind noch immer nicht richtig informiert über den Corona-Impfstoff und die Corona-Erkrankung: Deshalb herrscht so viel Skepsis“, meinte etwa der Immunologe Prof. Bernd Gänsbacher im Interview Und auch um die „Organisationskette der Sanität“ stehe es auch nicht zum Besten: Sonst wäre Südtirol nicht Schlusslicht in Italien bei den Impfungen.Stand Dienstag kurz nach Mitternacht wurden in Südtirol erst 29,5 Prozent der verfügbaren Impfdosen (also 6078 von 20.620 Dosen) „verimpft“, im Trentino bereits rund 75 Prozent.Am Dienstag hat „Dolomiten“-Chefredakteur Toni Ebner in einem Leitartikel gefordert, die verfügbaren Dosen schnellstmöglich zu verabreichen, und die Menschen besser zu informieren.

