Impfung: Welche Gemeinden sind vorne? Welche kommen nicht vom Fleck?

Seit bald einem halben Jahr wird in Südtirol gegen Covid-19 geimpft. In einigen Gemeinden ist ein guter Teil der Bevölkerung gegen das Virus geschützt, in anderen wohnen auffallend viele Impfmuffel. Klicken Sie auf die 2 interaktiven Karten und Sie sehen, wo Ihre Gemeinde derzeit steht, ob sie in der vergangenen Woche aufholen konnte oder abgehängt wurde. + Von Michael Eschgfäller