Impfungen: Diese Zahl verheißt nichts Gutes für den Herbst

Der Countdown für die Rückkehr in die Schulklassen läuft. Aber wenn Südtirol an einem Punkt nicht kräftig zulegt, beginnt in einem Monat alles andere als ein halbwegs normales Schuljahr. In der Impf-Statistik erhält unser Land ein schlechtes Zeugnis. Und das dürfte Folgen vor allem für die Schüler haben. + Von Stephan Pfeifhofer und Barbara Varesco