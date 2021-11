Impfzertifikate in Italien im Internet zugänglich gemacht

Die echten Impfzertifikate seien jedem zugänglich und könnten einfach heruntergeladen werden, bemängelte die Datenschutzbehörde, die vor einer „gefährlichen Verbreitung“ sensibler Daten warnte.Auf Telegram sei ein Video zu sehen, in dem erklärt wird, wie die Datenbank mit den Impfzertifikaten mit einem File-Sharing-Programm heruntergeladen werden kann. Die Ermittler warnen vor einem Schwarzmarkt mit sogenannten Grünen Pässen in Italien, die zu Preisen zwischen 250 und 400 Euro erworben werden können. Diese falsche Impfzertifikate seien von Impfgegnern besonders begehrt, hieß es.Laut dem Cybersicherheitsunternehmens Check Point Software Technologies sind derzeit 2500 Gruppen auf Telegram aktiv, die gefälschte Impfzertifikate anbieten. Die Nachfrage nach gefälschten Impfausweisen habe sich in den vergangenen Monaten stark ausgeweitet. Die italienische Polizei hatte in den vergangenen Wochen 32 Telegram-Kanäle gesperrt, die gefälschte Pässe anboten.Der Grüne Pass ist ein EU-weit lesbares Zertifikat, der für den 3G-Nachweis notwendig ist. Dafür muss man den QR-Code einscannen, der auf dem offiziellen Dokument heruntergeladen wird. In Italien muss der Grüne Pass seit dem 15. Oktober für den Zutritt zum Arbeitsplatz gezeigt werden.

apa