Die Implantologie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark weiterentwickelt. „Wir machen mit unserem Team seit über 30 Jahren Implantate, und es hat sich so einiges in der Entwicklung dieser künstlichen Zahnwurzeln getan“, sagt Dr. Mirko Solderer, Zahnarzt und Spezialist für Implantologie und Parodontologie in Bozen, Kurtatsch und Sterzing. So sind Implantate heute weniger kostenintensiv als früher, vor allem aber werden die Behandlungsverfahren immer schonender und schneller. <BR \/><BR \/>Eine wichtige Rolle spielt dabei die genaue Planung: Mit dreidimensionalen Aufnahmen und computergestützten Verfahren lässt sich der Eingriff bereits im Vorfeld präzise vorbereiten. Auch die Zeit, die ein Patient tatsächlich im Behandlungsstuhl verbringt, konnte dadurch verkürzt werden.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76430577_quote" \/><BR \/><BR \/>Doch was erwartet Patienten auf dem Weg zum neuen Zahn tatsächlich? Was passiert bei der ersten Untersuchung, wie läuft der Eingriff ab und was kommt danach? Wann ist das Implantat fest eingeheilt, wann gibt es den endgültigen Zahn und wie fühlt sich ein Implantat im Alltag an?<BR \/><BR \/>Klicken Sie sich durch die einzelnen Stationen und erfahren Sie von Dr. Mirko Solderer, was Patientinnen und Patienten rund um eine Implantation wissen möchten.<BR \/><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="6aa8fb520435598d0c716cf2" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n