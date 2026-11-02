Der Bub, der einen Sturzhelm trug, war in Begleitung seiner Mutter auf einem Radweg der Bundesstraße unterwegs, als er mit einer von der Langgasse abbiegenden 61-jährigen E-Scooter-Fahrerin aus der Ukraine zusammenstieß. Der Elfjährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht.<BR \/><BR \/>Die Unfalllenkerin blieb unverletzt, berichtete die Polizei. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrzeuge stellte sich heraus, dass der E-Scooter der 61-Jährigen eine Höchstgeschwindigkeit von 74 km\/h erreichte – also offenbar technisch manipuliert war. Anzeigen an die zuständigen Stellen würde erstattet, hieß es.