In 20 Jahren: 480 Kinder von Eltern getötet

Eine Mutter, die ihr Kind tötet: Der Fall der kleinen Elena schockiert dieser Tage ganz Italien. Nun berichtet die Nachrichtenagentur ANSA über erschütternde Zahlen: So wurden in den vergangenen 20 Jahren rund 480 Kinder von ihren Eltern getötet.In 6 von 10 Fällen geschehe der Mord durch die Mutter. Die Verbrechen seien dabei meist mit psychischen Problemen und Beziehungsproblemen verbunden.Sämtliche Fälle schockierten, die ANSA listet einige besonders brutale Verbrechen auf. In Cogne, einem Dorf im Aostatal, war 2002 starb etwa der 3-jährige Samuele. Der Bub mit schwersten Verletzungen im Bett seiner Eltern, er hatte unter anderem mehrere Wunden am Kopf. Seine Mutter selbst hatte um Hilfe gerufen und die Nachbarn verständigt. Der Bub starb jedoch während des Transports ins Krankenhaus.Die Tatwaffe mit der der Junge erschlagen wurde, eine Hippe, wurde nie gefunden. Die Mutter wurde aufgrund des Mordes verurteilt, bestritt die Tat aber stets.Die Ursachen für Kindstötungen seien vielfältig, oft massive psychische Störungen und Überforderungen. Es sei schon oft vorgekommen, dass Mütter, die als besonders fürsorglich galten und in den Augen aller anderen ihr Kind über alles liebten, dieses töteten, berichtet die ANSA.