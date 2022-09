In 50 Jahren: 11,5 Millionen weniger Menschen in Italien

Von 59,2 Millionen am 1. Jänner 2021 wird die Bevölkerung Italiens bis zum Jahr 2030 auf 57,9 Millionen sinken. 54,2 Millionen sind für das Jahr 2050 prognostiziert, 47,7 Millionen bis 2070.Das Verhältnis von Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) zu Personen im nicht erwerbsfähigen Alter (0 bis 14 und älter als 65 Jahre) wird von etwa 3 zu 2 im Jahr 2021 auf etwa 1 zu 1 im Jahr 2050 sinken, meldet die Nachrichtenagentur Ansa dazu.Innerhalb von 10 Jahren wird in 4 von 5 Gemeinden mit einem Bevölkerungsrückgang gerechnet, in den ländlichen Gebieten sind es sogar 9 von 10. Die Zahl der Paare mit Kindern wird ebenfalls zurückgehen und bis 2041 nur noch einen von 4 Haushalten ausmachen.