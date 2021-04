In Aufzugsschacht eingeklemmt – Frau lebensgefährlich verletzt

Der Unfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr in einem Gebäude am Gilmweg. Ersten Informationen zufolge wurde die Frau bei Reinigungsarbeiten in einem Aufzugsschacht eingeklemmt.Das Weiße Kreuz Meran und der Notarzt kümmerten sich um die Erstversorgung, anschließend wurde die lebensgefährlich verletzte 55-Jährige ins Meraner Krankenhaus gebracht.Die Polizei hat die Erhebungen zum Unfall aufgenommen. Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren von Obermais und Meran.

stol