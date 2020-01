In Bayern erster Coronavirus-Fall Deutschlands bestätigt

In China breitete sich die Krankheit indes weiter rasant aus. Innerhalb eines Tages kamen 1700 Infektionen hinzu, die Zahl der Toten stieg auf 106.





Der Patient in Bayern befand sich klinisch in einem guten Zustand.„Er wird medizinisch überwacht und ist isoliert“, sagte ein Ministeriumssprecher. Menschen, die engen Kontakt mit dem Patienten hatten, würden ausführlich aufgeklärt und über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert.Am Dienstagvormittag sollte es bei einer Pressekonferenz weitere Informationen geben. Der Ministeriumssprecher betonte: „Das Risiko für die Bevölkerung in Bayern, sich mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren, wird von der “Task Force Infektiologie„ des LGL und vom Robert Koch-Institut (RKI) derzeit als gering erachtet.“ In Österreich gibt es derzeit drei Verdachtsfälle, zwei in Wien und einen in Kärnten. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte am Montagabend nach einer Sitzung des Einsatzstabs im Innenministeriums, die Ankunft des Virus in Europa sei „kein Grund für Panik“. Österreich könne „nicht besser vorbereitet sein“, betonte er.Wie die Behörden mitteilten, handelte es sich um einen 50-jährigen Mann, der sich in der Millionenstadt Wuhan aufgehalten hatte, wo das Virus ursprünglich ausgebrochen war - wahrscheinlich auf einem Tiermarkt.Am Dienstagvormittag wurden wieder neue Zahlen veröffentlicht. Demnach stieg die Zahl der Toten innerhalb eines Tages landesweit um 26, die Gesamtzahl der Erkrankungen betrug 4.515. Waren am Sonntag 700 neue Infektionen gezählt worden, waren es am Montag bereits 1700.

apa