In Bergamo wütet der Coronavirus – Leitartikel von Chefredakteur Toni Ebner

Bergamo und die dazugehörende Provinz wurden und werden am meisten vom Coronavirus heimgesucht. Laut den aktuellen Zahlen wurden allein in dieser Provinz 2864 Personen positiv auf den Virus getestet – und immer mehr von ihnen sterben daran. Die Tageszeitung „L'Eco di Bergamo“ enthält dieser Tage eine enorme Anzahl an Todesanzeigen. Darauf nimmt auch „Dolomiten“-Chefredakteur Toni Ebner in seinem Leitartikel der Wochenend-Ausgabe Bezug.