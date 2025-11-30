Die Rettungskräfte wurden kurz vor 13 Uhr alarmiert. Die Wandergruppe aus dem Ausland war ohne passende Kleidung, mit ungeeignetem Schuhwerk und ohne Sicherheitsausrüstung am Sass Rigais unterwegs und blieb unterhalb der Nordwand stecken.<BR \/><BR \/>Das Gelände war steil und felsdurchsetzt, zudem herrschte Lawinengefahr.<BR \/><BR \/>Die Bergrettung Villnöß, die Bergretter der Finanzwache und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 rückten aus. Die Einsatzkräfte sicherten die jungen Wanderer und begleiteten sie bis zu einer Stelle, von der aus der Hubschrauber sie ins Tal transportieren konnte.<BR \/><BR \/>Es sei großes Glück, dass der Einsatz ein positives Ende genommen habe, hieß es vonseiten der Einsatzkräfte. Sie mahnen zur Vorsicht.