Doch von vorn: Der Mann wurde aufgrund eines 2010 vom Gericht in Bozen erlassenen Haftbefehls wegen Diebstählen in Geschäften gesucht. <BR \/><BR \/>Der Slowake wurde in Mailand festgenommen, wo er eingetroffen war, um seine Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen Mailand-Cortina 2026 zu unterstützen. Die Carabinieri spürten ihn nach einem Hinweis auf, der von einer Unterkunft im Mailänder Stadtteil Baggio eingegangen war. <BR \/><BR \/>Der Mann wurde von den Carabinieri identifiziert und verhaftet. Er wurde ins Gefängnis San Vittore überstellt, wo er eine Freiheitsstrafe von 11 Monaten und 7 Tagen wegen Eigentumsdelikten verbüßen muss.