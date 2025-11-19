<BR \/>Zum Vorfall kam es vergangene Woche in einem Supermarkt in der Bozner Bindergasse, wie die Carabinieri am heutigen Mittwoch mitteilen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann einige Lebensmittel in seiner Jackentasche versteckt und versucht haben, den Laden schleunigst und unbemerkt zu verlassen.<BR \/><BR \/>Zwei Angestellte des Supermarktes bemerkten das angeblich verdächtige Verhalten des Mannes. Beim Versuch, ihn zur Rede zu stellen, sollen die beiden jedoch sofort angegriffen worden sein. Laut Informationen der Carabinieri sei es zu einer heftigen Auseinandersetzung im Inneren der Filiale gekommen. <BR \/><BR \/>In der Zwischenzeit alarmiert geworden, eilte auch eine Streife der Carabinieri rasch zum Ort des Geschehens. Beim Eintreffen der Beamten soll sich der mutmaßliche Täter nach wie vor im Geschäft befunden haben. Wie die Beamten berichten, habe sich der Mann auch ihnen gegenüber aggressiv verhalten, sei jedoch umgehend überwältigt geworden.<BR \/><BR \/>Auf dem Weg zur Wache mussten die Carabinieri einen Zwischenstopp einplanen: In deren Dienstfahrzeug soll sich der Mann selbst verletzt haben, wodurch die Beamten gezwungen waren, umgehend die Notaufnahme im Bozner Spital aufzusuchen. Im Anschluss wurde der mutmaßliche Täter verhaftet.