Worum geht es? Am Donnerstagnachmittag wurde unter dem Titel „Wichtige Warnung für alle Eltern in Brixen“ in den Sozialen Medien auf einen Mann aufmerksam gemacht, der angeblich in Brixen versucht, mit Kindern Kontakt aufzunehmen. <BR \/><BR \/>Es wird berichtet, dass dieser Mann – eine Beschreibung wird mitgeliefert – am Vormittag ein Mädchen angehalten habe und mit zur Arbeit nehmen wollte. Der Hinweis endet mit der Botschaft: „Bitte sprecht noch einmal mit euren Kindern. Erklärt ihnen, dass sie mit Unbekannten nicht reden und auf keinen Fall mitgehen sollen. Die Carabinieri und die Stadtpolizei suchen nach dem Mann“.<BR \/><BR \/>Auf Anfrage erklärte die Ortspolizei, dass es eine Meldung gebe, laut der ein Mann am Donnerstagmorgen ein Kind angesprochen habe, das sich erschrocken habe. Weitere Details seien nicht bekannt. Eine formelle Anzeige gebe es nicht. „Es ist keine Panik angebracht“, wird betont. Der Mann, auf den die Beschreibung passe, sei bereits identifiziert, sei bekannt und werde in den nächsten Tagen im Auge behalten. Die Situation sei unter Kontrolle.