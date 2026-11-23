<BR \/>In den Skigebieten laufen die Schneekanonen derzeit auf Hochtouren. Viele wollen an diesem Wochenende wieder ihre Türen öffnen: Wir haben uns bei den Betreibern umgehört.<BR \/><BR \/>Das Skigebiet Schnals hat seine hoch gelegenen Pisten am Gletscher bereits Mitte September geöffnet. Am kommenden Samstag sollen auch die Pisten im Tal folgen. Der Eröffnung dürfte angesichts der derzeitigen Bedingungen nichts mehr im Wege stehen, sagt Egon Seebacher, Direktor der Schnalstaler Gletscherbahnen AG. „Mit der Beschneiung hatten wir letzthin in ganz Südtirol etwas zu kämpfen, da es zu warm war“, so Seebacher. <BR \/><BR \/>Dieses Problem habe sich mit dem vergangenen Wochenende jedoch erledigt. „In den nächsten Tagen liegen die Temperaturen in Schnals weiterhin im Minusbereich, plus soll am Mittwoch sogar noch etwas Naturschnee hinzukommen“, freut sich Seebacher.<BR \/><BR \/>Etwas tiefer gelegen ist das Skigebiet in Obereggen. Auch hier sollen am kommenden Freitag die ersten Pisten eröffnet werden – ein Teil davon wird noch am selben Abend fürs Nachtskifahren beleuchtet. Geschäftsführer Benjamin Kirchmaier zeigt sich zuversichtlich. „An den vergangenen beiden Wochenenden hatten wir Minusgrade, auch in den nächsten Tagen soll es kalt bleiben“, so Kirchmaier. <BR \/><BR \/>Zwar sei die Luftfeuchtigkeit noch relativ hoch, was schlecht für die Beschneiung ist, aber ansonsten seien die Bedingungen für die letzten Vorbereitungen ideal. <BR \/><BR \/>Auch der Kronplatz ist ab Samstag wieder für Skifahrerinnen und Skifahrer geöffnet. „Der Mix aus leichten Schneefällen in den letzten Wochen zusammen mit dem Kunstschnee ist ideal für die Skipiste“, sagt Kronplatz-Direktor Thomas Reiter. <BR \/><BR \/>Im Laufe dieser Woche werden die Pisten mit der Schneeraupe präpariert. Ziel ist es, am Samstag auch die Talabfahrten in Betrieb zu nehmen. „Die nächsten Tage sind entscheidend“, so Reiter. Für Skisportfans ist es somit wieder an der Zeit, die Skier auf Vordermann zu bringen – die Skisaison kann kommen.