In der Bar nach 18 Uhr: 4 Personen angezeigt, Lizenz auf der Kippe

Die Beamten der Staatspolizei haben am Dienstag zahlreiche Kontrollen in Bozen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die verschärften Maßnahmen in Sachen Coronavirus eingehalten werden. 4 Personen wurden angezeigt, einem Barbetreiber soll die Lizenz genommen werden.