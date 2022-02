In der Bozner Quireiner Straße: Versuchter Mord

Somit ist vorerst unklar, weshalb und vor allem von wem dem Nordafrikaner die Stichverletzungen zugefügt wurden.Ereignet haben soll sich der Zwischenfall gegen 20 Uhr und in der Nähe der Hausnummer 6. Augenzeugen gibt es keine. Einige Passanten hatten den Mann auf dem Boden liegend aufgefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Das Weiße Kreuz und der Notarzt haben die Erstversorgung des Mannes vorgenommen, der stark blutete. Anschließend wurde der 30-Jährige ins Bozner Krankenhaus gebracht.Der Verletzte wurde noch in der Nacht notoperiert. Die Ärzte enthalten sich der Prognose, der Mann soll aber nicht in Lebensgefahr schweben.Die Polizei versucht derzeit, Genaueres über die Umstände der Tat herauszufinden. Dazu werden auch die Überwachungskameras analysiert, die sich in der Zone befinden. Die Ordnungskräfte hoffen, Informationen über den Tathergang und den Täter zu erhalten. Von einer Abrechnung im Drogenmilieu bis hin zu einem Angriff aufgrund nichtiger Motive ist vieles denkbar. Klarheit wird erst herrschen, wenn der Mann selbst eine Erklärung abgibt.

