In diesen Südtiroler Gemeinden gibt es die meisten Coronavirus-Fälle

Am Freitag wurde ein Akt der Transparenz gesetzt und jede Gemeinde über die Anzahl der Infizierten und der Menschen in häuslicher Isolation informiert. Am schwersten betroffen ist Gröden mit seinen 3 Gemeinden. Insgesamt gibt es hier bisher 30 Coronavirus-Infizierte, zahlreiche Personen befinden sich in Isolation.: 24 Infizierte und 132 Menschen in Quarantäne: 15 Infizierte und 77 in häuslicher Isolation: 8 Infizierte und 24 in Quarantäne: 7 Infizierte und 27 in Isolation: 7 Infizierte und 36 Menschen in Isolation: 6 Infizierte und 18 in Quarantäne

