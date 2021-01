In Gedenken an Agitu Gudeta: Rote Bank in Trient

Die Bank wurde vom Personal des Amts für Parkanlagen und Gärten der Gemeinde Trient hingestellt, um der im Fersental ermordeten äthiopischen Unternehmerin zu gedenken.Agitu Ideo Gudeta war im Trentino und darüber hinaus bekannt und beliebt. Viele Bürger, Markt - und Geschäftsleute legten Blumen auf die Bank.Unter anderem war ein Satz zu lesen, den die Gemeinde Trient nun auf eine Metalltafel einprägen lassen will: „Für Agitu und für alle Frauen, denen Gewalt widerfahren ist. Trient vergisst nicht“.Agitu Gudeta war am 29. Dezember ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden worden (STOL hat berichtet)

am