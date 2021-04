In Gedenken an Peter Drassl: Seine 5 beliebtesten Montags-Lacher

Seit 2018 hat Schauspieler Peter Drassl den Südtirolern mit einem „Montags-Lacher“ den Start in die Woche versüßt. In Gedenken an den Schauspieler aus Leidenschaft zeigen wir seine 5 meist geklickten Videos.