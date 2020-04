In Italien stabilisiert sich die Fallzahl – wann sinkt die Kurve?

In Italien stabilisiert sich die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus – die Zahl neuer Todesfälle bleibt unterdessen noch hoch. Die Zahl der Menschen im Land, die sich nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizierten, stieg am Freitag im Vergleich zum Vortag um 4 Prozent. Das ist in etwa die gleiche Steigerungsrate wie an den Tagen zuvor.