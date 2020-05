In Kenia entführte Entwicklungshelferin frei

Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 9, 2020

Premierminister Giuseppe Conte bestätigte auf Twitter, dass die junge Italienerin in Freiheit ist. Conte dankte auch allen Frauen und Männern der Geheimdienste für die Befreiung. Silvia Romano war am 20. November 2018 in Chakama im Südosten Kenias von Angreifern entführt worden. Die Männer hätten wahllos auf Menschen geschossen und dabei mindestens 5 Personen verletzt. Silvia Romano arbeitete als Freiwillige für die Organisation Africa Milele Onlus.

zor